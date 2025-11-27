Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O guarda, que se encontrava de baixa médica, é suspeito de vender estupefacientes junto às escolas secundárias daqueles concelhos, situação que suscitou preocupação junto das autoridades locais e motivou a intensificação das operações de vigilância.

O guarda detido, que enfrentará problemas de toxicodependência, não estava entre os alvos principais da investigação, que continua.

Durante a operação, a GNR cumpriu 17 mandados de busca, dez em residências e sete em veículos, resultando na apreensão de 205 doses de haxixe, 173 de cocaína, 26 de canábis, 13 telemóveis, cinco balanças de precisão, quatro navalhas de corte, duas armas de fogo, uma réplica de arma, 39 munições e 3.015 euros em numerário.

Os quatro detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

