O Tribunal Central Criminal de Lisboa suspendeu por dez dias o julgamento do processo Operação Marquês, depois de o antigo primeiro-ministro José Sócrates ter nomeado uma nova advogada para a sua defesa.

A decisão implica o cancelamento das sessões que estavam previstas até 19 de fevereiro, mantendo-se, contudo, o calendário a partir de 24 de fevereiro.

O julgamento, recorde-se, teve início em 3 de julho de 2025 e esta é já a segunda suspensão determinada com esse fundamento.

Segundo a CNN, a nova advogada de José Sócrates é Sara Leitão Moreira, jurista com escritório em Coimbra, cuja carreira profissional tem sido conciliada com a atividade académica enquanto professora assistente.

