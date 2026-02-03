Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Secretário de Estado Adjunto da Justiça entre 2005 e 2009 e secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna entre 2009 e 2011 , José Conde Rodrigues ocupou os dois cargos nos governos liderados por José Sócrates.

Agora, a propósito do julgamento do processo Operação Marquês, Rodrigues foi chamado a testemunhar no tribunal de Lisboa, onde explicou que só conheceu Carlos Santos Silva quando saiu do Governo liderado por José Sócrates, tendo assinado contratos com o arguido, ligado ao grupo Lena e considerado pela acusação do Ministério Público um dos testas-de-ferro de Sócrates entre 2005 e 2011.

"Foi-me apresentado por um amigo meu que tinha sido colega dele [de Carlos Santos Silva] no [Instituto Superior] Técnico", explicou. Carlos Santos Silva terá dito que queria investir noutros países, sobretudo na Venezuela, tendo José Conde Rodrigues referido que prestava serviços de consultoria e, com esta informação, foi assinado um contrato de 25 mil euros mensais entre a sociedade XMI e José Conde Rodrigues, explicou o ex-secretário de Estado.

Segundo o Ministério Público, José Conde Rodrigues recebeu 161 mil euros das contas da sociedade XMI através de dois contratos: um relacionado com informações sobre a Venezuela e outro sobre Marrocos.

"Na execução dos alegados contratos de prestação de serviços, José Conde Rodrigues manteve reuniões com o arguido Carlos Santos Silva, na sua maioria no decurso de almoços, em que de forma apenas verbal lhe terá transmitido o resultado do seu alegado trabalho", lê-se na acusação.

Esta terça-feira, José Conde Rodrigues admitiu que as informações que transmitia a Carlos Santos Silva eram recolhidas através de fontes abertas e que nunca foram pedidos relatórios, sendo a informação transmitida durante encontros, essencialmente almoços.

