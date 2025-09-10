Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, levou a cabo a operação “Honra Sangrenta”, destinada ao cumprimento de oito mandados de detenção e cerca de 20 mandados de busca domiciliária, no âmbito de um inquérito do DIAP de Lisboa.

Os crimes em investigação ocorreram no passado mês de julho, em Lisboa, envolvendo vários episódios de violência grave entre membros de diferentes famílias. Entre os suspeitos detidos, com idades entre 28 e 50 anos, todos possuem vastos antecedentes criminais.

A operação mobilizou cerca de 90 inspetores da PJ, que realizaram buscas em zonas urbanas sensíveis da área metropolitana, com o objetivo de localizar armas de fogo e recolher provas adicionais. Durante as diligências foram apreendidos uma arma .22, dois bastões, dois pés de cabra, uma navalha de ponta e mola, um stick de hóquei, 11 telemóveis e uma viatura furtada.

Os oito detidos serão apresentados a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde serão avaliadas as medidas de coação adequadas.