Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O documento, conhecido como “Declaração de Nova Iorque”, foi promovido por França e Arábia Saudita e recolheu 142 votos favoráveis, entre os quais o de Portugal. Apenas 10 países se opuseram, incluindo Israel, Estados Unidos, Argentina e Hungria, enquanto 12 se abstiveram.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A resolução sublinha a necessidade de medidas “tangíveis e irreversíveis” que concretizem a solução de dois Estados — Israel e Palestina a viverem lado a lado em paz e segurança. O texto exige também passos concretos para que esse objetivo se torne realidade “o mais rapidamente possível”.

O projeto já tinha sido aprovado em julho, numa reunião da ONU marcada pela ausência de representantes israelitas e norte-americanos.

Com esta votação, a comunidade internacional procura dar novo impulso diplomático a uma solução política que tem estado bloqueada durante décadas, num contexto de guerra prolongada e de tensões agravadas na Faixa de Gaza.