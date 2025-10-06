De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), vão estar sob aviso amarelo entre as 03h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”.

Para as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 02h00 locais de quarta-feira até às 15h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.