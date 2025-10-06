No seu primeiro decreto executivo, o Papa publicou esta segunda-feira uma nova lei que diz que a Santa Sé geralmente utiliza o IOR, mas pode recorrer a bancos não vaticanos noutros países, se o comité de investimentos do Vaticano “considerar mais eficiente ou conveniente” fazê-lo.

Esta lei foi o sinal mais claro até agora de que Leão XIV está a começar a corrigir algumas das decisões mais problemáticas do seu antecessor e a recalibrar os centros de poder do Vaticano, depois de Francisco ter manifestado uma tendência para apoiar fortemente o conselho do IOR e o seu principal gestor.

A lei de 2022 do papa Francisco apanhou muitos no Vaticano de surpresa, pois parecia contrariar a constituição fundadora da Santa Sé.

A constituição diz que a agência do património, APSA, é responsável pela administração dos imóveis e ativos financeiros do Vaticano.

Francisco percebeu o problema e tinha a intenção de o resolver, disseram responsáveis do Vaticano, mas morreu em abril, antes de o poder fazer.

No dia 27 de setembro, Leão XIV já tinha removido um administrador de topo no Secretariado de Estado e enviou-o para Paris, para servir como embaixador na UNESCO.

Monsenhor Roberto Campisi tinha estado próximo de Francisco, e o falecido Papa fez dele presidente de uma nova comissão de angariação de fundos, que foi formada para obter doações para a Santa Sé, em dificuldade financeira.

Os estatutos e membros da comissão foram anunciados enquanto Francisco estava no hospital, a 26 de fevereiro, e incluíam apenas italianos sem qualquer experiência profissional em angariação de fundos.

A falta de angariadores qualificados e a ausência de qualquer americano levantaram imediatamente questões sobre a credibilidade da comissão.

Os americanos estão entre os maiores doadores para a Santa Sé, mas também exigem níveis de transparência e responsabilidade que o Vaticano nem sempre cumpriu.

A transferência de Campisi sugere que o atual Papa está a planear reformular a comissão e talvez nomear novos membros que confeririam à comissão mais credibilidade junto de doadores importantes.