A equipa de ciclismo Israel Premier Tech anunciou que vai mudar a “marca da equipa, afastando-se da sua atual identidade israelita". Esta decisão, segundo a equipa, é um “compromisso inabalável” para com os “atletas, staff e parceiros valiosos”.

“No desporto, o progresso exige muitas vezes sacrifícios e este passo é essencial para garantir o futuro da equipa”, lê-se no comunicado no site da equipa.

A mudança de nome chega assim após a Volta a Espanha, prova disputada em setembro e que foi marcada por vários protestos, tendo mesmo uma das etapas terminado sem vencedor e com os tempos tirados a três quilómetros da meta devido à presença de manifestantes no final. Mas, o pior aconteceu na última etapa, que acabou cancelada depois de manifestantes terem conseguido bloquear o pelotão de ciclistas.

A equipa já promovido diversas mudanças de identidade, eliminando características distintivas e concedendo menos espaço visual à palavra Israel, quer nos equipamentos, quer nos autocarros.

O bilionário Sylvan Adams, com dupla nacionalidade canadiana e israelita, é o dono da equipa, mas anunciou também que optou, agora, por “se afastar de seu envolvimento diário”, sendo público a sua proximidade ao primeiro-ministro isrealita, Benjamin Netanyahu.

Na nota emitida esta segunda-feira, justifica-se a ausência com uma concentração no “papel como presidente do Congresso Judaico Mundial”.