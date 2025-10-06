Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A proliferação de sites de encontros para adultos com “namoradas virtuais” baseadas em inteligência artificial (IA) está a transformar, a um ritmo acelerado, o mercado do sexo online, diz o The Guardian.

Estas plataformas oferecem aos utilizadores a possibilidade de interagir com companheiras virtuais programadas para flertar, enviar fotografias e vídeos explícitos e simular relações íntimas mediante o pagamento de uma mensalidade ou de “tokens” virtuais.

No mês passado, na conferência TES da indústria para adultos, em Praga, foi notado um aumento expressivo deste tipo de websites. Para os programadores, estas ferramentas representam uma alternativa mais “segura” às plataformas de “webcam” tradicionais, onde mulheres reais são pagas para exibir conteúdos explícitos. Argumentam que, com IA, desaparece o risco de tráfico humano, de exploração ou de danos psicológicos das performers, já que “nenhuma IA é forçada, humilhada ou explorada”, como defendeu Steve Jones, responsável por um destes sites.

Contudo, especialistas em direitos das mulheres alertam para o perigo de reforço de estereótipos nocivos. A maioria dos modelos pré‑definidos disponíveis nos sites são mulheres jovens, brancas e sorridentes, com profissões que vão de “estrela de cinema” a “florista” ou “professora de ioga”. As personalidades podem ser configuradas para atributos como “submissa: obediente, dócil e feliz por seguir instruções”, “inocente” ou “cuidadora”.

A escolha da idade — incluindo modelos adolescentes —, da cor de pele, dos olhos, do cabelo e do tamanho do peito reforça a ideia de que estas “companheiras” são um produto moldável à medida do desejo do utilizador.

Embora os desenvolvedores afirmem estar a introduzir sistemas de moderação para impedir a criação de conteúdos ilegais — como imagens de abuso sexual infantil —, muitas plataformas continuam a permitir que os utilizadores vistam as namoradas de IA com uniformes escolares. Esta flexibilidade levanta questões sobre a fronteira entre fantasia e incentivo a comportamentos prejudiciais.

