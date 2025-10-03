Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Até agora, a empresa fundada por Mark Zuckerberg baseava a segmentação de anúncios sobretudo em dados de atividade dos utilizadores nas plataformas, como publicações, cliques e ligações sociais. Com a nova política, as conversas com a assistência virtual passam também a ser fonte de informação.

Na prática, isto significa que, se um utilizador falar com o chatbot sobre uma viagem, produtos que procura ou hobbies, esses dados podem ser usados para direcionar anúncios e conteúdos relacionados. A Meta dá como exemplo o caso de alguém que mencione caminhadas: o sistema vai passar a recomendas mais conteúdos e publicidade ligados a esse tema.

A empresa garante, no entanto, que determinados tópicos, como religião, orientação sexual, saúde, opiniões políticas, origem étnica ou filiação sindical, continuam excluídos do modelo de personalização.

O novo modelo levanta preocupações, segundo a CNN Internacional, quanto à forma como a Meta vai lidar com conversas mais íntimas ou delicadas, como questões de relacionamentos, uma vez que muitos utilizadores recorrer a chatbots quase como se fossem terapeutas digitais. A empresa afirma estar consciente desse risco e promete salvaguardas.

Em comunicado, a Meta defendeu que "tal como outros serviços personalizados, adaptamos os anúncios e conteúdos com base na atividade de cada pessoa, garantindo que a experiência evolui à medida que os interesses mudam".

A aposta surge num momento de forte crescimento financeiro. Só no último trimestre, a Meta arrecadou quase 40 milhões de euros em receitas publicitárias, um aumento de 21% face ao mesmo período do ano anterior.

Os utilizadores vão poder continuar a ajustar preferências através das ferramentas de "Ad Preferences" e dos controlos de feed no Facebook e Instagram. Ainda assim, com a integração do Meta AI no negócio publicitário, será difícil escapar ao impacto, revela a CNN, quem passar demasiado tempo a ver vídeos gerados por inteligência artificial sobre cães, por exemplo, pode esperar encontrar rapidamente mais anúncios de produtos caninos no Instagram.

