“Olá, a todos, só vos queria agradecer” disse ao pelo altifalante, esta terça-feira.

“Quê!” exclamou uma pessoa. Outro veterano ficou boquiaberto, sem acreditar no que via, revela o canal norte-americano CBS..

No total, 79 veteranos e famílias participaram nesta viagem especial.

À medida que os veteranos saíam da aeronave, Obama cumprimentou-os com um aperto de mão e entregou-lhes uma Presidential Challenge Coin, um símbolo de agradecimento pessoal pelos seus sacrifícios.

“Antes do Dia dos Veteranos, tive a honra de receber um voo de veteranos e as suas famílias à chegada a Washington,” afirmou Obama em comunicado.

“A todos aqueles que serviram corajosamente o nosso país, obrigado a vocês e às vossas famílias pelo vosso serviço extraordinário. Os sacrifícios que todos vocês fizeram para proteger o nosso país serão honrados, hoje e todos os dias”, acrescenta.

O programa Honor Flight Networks é uma organização nacional sem fins lucrativos que oferece voos gratuitos a veteranos para visitar monumentos na área de Washington. Inicialmente focado em veteranos da Segunda Guerra Mundial, expandiu-se para incluir veteranos das guerras da Coreia e do Vietname e outros serviços militares.

“Tive lágrimas nos olhos,” disse o veterano do Exército Joe Parr, à CBS. “Simplesmente não conseguia acreditar que havia tantas pessoas que se lembravam de nós e estavam lá para nos receber. Foi inacreditável!”.

O programa Honor Flight funciona há 20 anos e já levou mais de 317.000 veteranos aos monumentos da capital, segundo o site da organização.

