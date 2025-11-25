Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Os ucranianos concordaram com o acordo de paz", disse o responsável norte-americano à CBS News. "Ainda há alguns detalhes menores a acertar, mas concordaram com o acordo de paz".

Também Rustem Umerov, conselheiro de segurança nacional ucraniano, confirmou que foi alcançado um entendimento sobre a proposta, com detalhes ainda a serem finalizados.

Umerov escreveu nas redes sociais que os negociadores ucranianos "alcançaram um entendimento comum sobre os termos principais" do acordo, discutido entre autoridades dos EUA, europeias e ucranianas em Genebra, durante o fim de semana.

Entretanto, está prevista uma possível visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington antes do final de novembro para formalizar o acordo.

O acordo de paz terá sido conseguido após o Secretário do Exército dos EUA, Dan Driscoll, ter-se reunido esta terça-feira em Abu Dhabi com representantes russos para avançar nas negociações.

O plano inclui questões sensíveis, como o estatuto da região de Donetsk e garantias de segurança para a Ucrânia semelhantes ao Artigo 5 da NATO. Apesar do progresso, ainda não houve reação oficial da Rússia às negociações.

Fontes indicam que os EUA e a Ucrânia continuam a trabalhar com parceiros europeus para concluir os detalhes finais e organizar a assinatura do acordo ainda este mês.

