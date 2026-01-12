Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A iniciativa, chamada “O Último Bolo de Arroz de Lisboa”, foi lançada pela Associação Vizinhos em Lisboa e escolheu o bolo de arroz como símbolo da tradição e da vida de bairro.
Este bolo, simples e popular, acompanha gerações nos pequenos-almoços, pausas da manhã e lanches partilhados, tornando-se um ícone da proximidade e da rotina lisboeta. O projeto visa criar um mapa vivo dos cafés e pastelarias tradicionais ainda existentes, registando estes espaços e destacando quem se mantém ativo num cenário urbano em constante mudança.
Segundo os responsáveis pelo projeto, o objetivo é sensibilizar a comunidade para a importância de apoiar estes locais: “Quando um café tradicional fecha, não desaparece apenas o espaço. Perdem-se histórias, rotinas, rostos familiares e pequenos rituais que fazem da cidade um lugar com alma”, afirmam.
Os cidadãos podem participar enviando informações sobre cafés tradicionais que conheçam para geral@vizinhos.org.
Até ao momento, os espaços identificados já estão disponíveis num mapa online, que pode ser consultado aqui.
O projeto é uma tentativa de manter viva a memória da cidade e garantir que as próximas gerações continuem a encontrar nos cafés de bairro não só um lugar para um bolo de arroz, mas também um pedaço da identidade lisboeta.
