A nova loja do supermercado espanhol inaugura na terça-feira, 24 de fevereiro, na Quinta do Lambert, no Lumiar, tornando-se a segunda unidade da marca no concelho da capital.

Localizado no número 16 da Rua Agostinho Neto, o novo espaço integra a estratégia de expansão da Mercadona em território nacional. Com esta abertura, a empresa passa a contar com 70 lojas em Portugal, distribuídas de norte a sul do país, desde a chegada ao mercado português em 2019.

O supermercado terá uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados e foi concebido para proporcionar uma experiência de compra cómoda. O espaço contará com as secções habituais da marca, incluindo charcutaria, peixaria, talho, frutas e legumes, pastelaria e padaria, perfumaria e a área de pronto a comer.

A Mercadona sublinha ainda o impacto da nova abertura ao nível do emprego, indicando que foram criados 90 postos de trabalho, todos com contratos sem termo desde o primeiro dia.

