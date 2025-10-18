Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Catarina Martins apresentou hoje a sua candidatura à presidência da República. No seu discurso, começou por fazer um resumo da sua vida, desde a infância até à participação na política, para depois assumir o seu compromisso para com o país.

"Saber quem somos e de onde vimos é o chão de onde a democracia se levanta. Candidato-me para ser a presidente que cuida da democracia, uma democracia forte que ocupa todos os lugares das nossas vidas: nas escolas, nas empresas, nos bairros. A democracia ativa que nos convoca em todas as idades e condições. É o tempo urgente desse encontro", afirmou.

"Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou, como sou. Fui líder partidária durante mais de uma década, corri todo o país, falei com toda a gente, aprendi o mais que pude. Negociei e aprovei quatro orçamentos do Estado que trouxeram medidas que ainda hoje são lembradas: aumentámos o salário mínimo e as pensões, melhorámos a justiça fiscal, trocámos recibos verdes por contratos de trabalho, reduzimos as propinas, garantimos manuais escolares gratuitos, defendemos os direitos das mulheres, garantimos proteção às crianças de todas as famílias", lembrou Catarina Martins.

A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda lembrou ainda que sempre respeitou e cumpriu "todos os compromissos". "Não consegui tudo o que queria, mas fiz tudo o que podia para o muito que é necessário".

Mostrando-se disponível para "fazer pontes" e apresentar soluções, Catarina Martins notou também que a candidatura é feita a nível pessoal, pelo que deixou um apelo a que outras forças partidárias se unam.

"O meu compromisso é absoluto", garantiu. "Nesta candidatura haverá lugar para todas essas vozes".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.