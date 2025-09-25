O Governo anunciou a aplicação de IVA a 6% para construção de habitação cujo preço de venda seja até 648 mil euros. A taxa aplica-se também à construção ou reabilitação para arrendamento, desde que a renda não ultrapasse 2.300 euros, beneficiando sobretudo famílias de classe média em Lisboa, Porto e concelhos com maior pressão imobiliária.

Outras medidas fiscais e de incentivo

IMT agravado para compra de habitação por cidadãos não residentes, exceto emigrantes portugueses.

Arrendamentos até 2.300 euros beneficiam de redução do IRS para senhorios: apenas 10% sobre rendimentos.

Rendas 20% abaixo da mediana local pagam 0% de IRS.

Isenção do adicional ao IMI para habitações destinadas a arrendamento acessível.

Apoio à oferta e simplificação da construção

Meta de colocar 45 mil casas no mercado de arrendamento que atualmente estão fora, contribuindo para aumentar a oferta total de cerca de 300 mil imóveis.

Simplificação de procedimentos de licenciamento e construção, com menos burocracia e prazos mais ágeis.

Trabalhar com a banca e a APB para criar produtos que facilitem o acesso ao crédito para compra ou construção de habitação.

Garantia de condições dignas para trabalhadores da construção, incluindo trabalhadores estrangeiros.