A ação de protesto, convocada pela associação Centro de Vida Independente (CVI), juntou dezenas de pessoas com deficiência, mas também associados de outros coletivos, algumas figuras públicas e pessoas solidárias com a causa, que se mantiveram no passeio frente à escadaria da Assembleia da República enquanto foi lida a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

"Nós estamos aqui hoje reunidos porque estamos fartos que as nossas vidas sejam adiadas, estamos fartos de não poder exercer os nossos papéis sociais, estamos fartos de nos sentir todos os dias cidadãos e cidadãs de segunda vida, estamos fartos de não poder privar com os nossos pares, estamos fartos de não poder usufruir das nossas famílias, dos nossos amores, em plena igualdade com as outras pessoas", explicou à Lusa a presidente da CVI.

Sobre a leitura na íntegra da convenção, Diana Santos disse que serviu para que o Estado português perceba que tem de a cumprir, uma vez que a ratificou, criando leis que vão ao encontro das necessidades das pessoas com deficiência.

A responsável apontou que a ação serve para chamar a atenção para os problemas que persistem com a vida independente, nomeadamente ao nível da assistência pessoal, "um veículo essencial para o exercício da cidadania" das pessoas com deficiência.

"Neste momento ela ainda só existe para pouco mais de mil pessoas em Portugal. Nós exigimos que a portaria seja cumprida e que abram mais vagas em centros de apoio à vida independente, porque existem centenas e centenas de pessoas em lista de espera", denunciou, acrescentando que é preciso que a medida tenha âmbito nacional.

Referiu que não há centros de apoio à vida independente em Leiria e na Covilhã e que em Lisboa, onde "existe mais população de pessoas com deficiência", existem apenas dois.

Inicialmente estava previsto que a ação de protesto se prolongasse com uma vigília, como forma de "exigir uma reunião urgente" à secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, mas entretanto a vigília foi desconvocada depois de a governante ter marcado a reunião para hoje, às 18.45 horas.

