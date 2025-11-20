Segundo a investigação do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, o suspeito terá criado, em 2017, uma empresa destinada à construção de empreendimentos imobiliários no concelho de Palmela, com o objetivo de se apropriar de valores monetários de terceiros.

Para tal, o detido terá celebrado contratos de promessa de compra e venda com potenciais compradores, recebendo sinais e adiantamentos antes da conclusão dos imóveis. Em alguns casos, um mesmo imóvel chegou a ser vendido a vários compradores.

A investigação apurou que, entre sinais, reforços de sinal e adiantamentos, o suspeito terá recebido mais de três milhões de euros, enquanto os imóveis permanecem por concluir. O detido, que já possuía antecedentes por crimes semelhantes, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.

O inquérito, tutelado pelo DIAP de Setúbal, continua em curso, visando identificar outros possíveis lesados.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.