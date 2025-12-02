Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a operadora, no último ano optou por absorver o aumento de custos, sem repassá-lo aos clientes. No próximo ano, no entanto, realizará um ajuste em alguns serviços, seguindo a tendência de outros mercados que têm revisto os preços de forma significativa.

Também a Meo e a Vodafone Portugal vão atualizar os preços, conforme previsto nos contratos. A Meo indicou que a atualização afetará a maioria dos serviços, exceto os das marcas digitais Uzo e Moche, voltadas para o segmento jovem. A operadora justificou o aumento como uma forma de manter a qualidade e o investimento em inovação e nas redes de fibra e móvel.

A Vodafone anunciou que a atualização de preços entra em vigor a 9 de janeiro de 2026, até ao limite da taxa de inflação prevista para 2025, seguindo as condições contratuais. A operadora esclareceu que a medida não se aplica a novos contratos ou renovações a partir de 11 de novembro, nem a tarifários pré-pagos ou mais recentes, como RED All In, Yorn Chill e Net+, nem a ofertas da Black Friday. Para clientes empresariais, a atualização só será aplicada após os primeiros seis meses de novas adesões, fidelizações ou upgrades.

Segundo as operadoras, este aumento é necessário para ajustar operações aos custos crescentes e continuar a investir em redes, produtos e serviços.

