Ao tentar aceder ao site, os utilizadores deparam-se agora com a mensagem: “O site a que pretende aceder encontra-se bloqueado na sequência do cumprimento de ordem judicial ou administrativa”.

Em declarações ao 24notícias a "Vodafone Portugal confirma que, em cumprimento de ordem emitida pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, procedeu ao bloqueio de acesso ao site em causa na sua rede”.

Também a MEO confirmou que "em cumprimento de ordem emitida pelo SRIJ, o domínio em causa está bloqueado desde ontem em todos os DNS geridos pela MEO”.

A Polymarket, uma plataforma de apostas descentralizada, ganhou particular notoriedade durante o atual ciclo eleitoral, tendo movimentado cerca de 90 milhões de euros em apostas relacionadas com as eleições presidenciais portuguesas.

Apesar do bloqueio determinado pelo regulador nacional, o site continua a ser acessível a partir de Portugal através da utilização de redes privadas virtuais (VPN), que permitem ocultar a localização real dos utilizadores, fazendo-os parecer ligados a partir de outros países.

Através desse acesso, é possível verificar que se mantém ativa a aposta relacionada com as eleições presidenciais, que acumula já um volume superior a 104 milhões de euros (cerca de 122 milhões de dólares). Nessa aposta, José António Seguro surge com uma probabilidade de 97% de vencer as eleições presidenciais marcadas para 8 de fevereiro, de acordo com as cotações da plataforma.

Fundada em 2020 por Shayne Coplan, a Polymarket funciona como uma bolsa de apostas descentralizada baseada em tecnologia blockchain, através de um modelo peer-to-peer. Ao contrário das casas de apostas tradicionais, os utilizadores não apostam contra a plataforma, mas compram e vendem posições entre si, transacionando “ações” associadas a eventos futuros.

As apostas são realizadas com recurso à criptomoeda USDC, sendo que os preços variam entre 0 e 1 dólar, refletindo a probabilidade atribuída a cada desfecho pelos participantes no mercado.

*Notícia atualizada às 15h50 com comunicado da operadora MEO

