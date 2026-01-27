Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Adoramos estas discussões públicas que fazem disparar as marcações”, afirmou, citado pela CNN, numa conferência de imprensa em Dublin. A empresa lançou entretanto uma campanha chamada “Big Idiot Seat Sale”, inspirada nos insultos trocados entre os dois.

O resultado? cerca de 4 milhões de visitas ao site e um aumento de 2% a 3% nas reservas nas últimas semanas, segundo o próprio O’Leary. Para uma empresa do tamanho da Ryanair, isso já conta.

O conflito começou a 14 de janeiro, quando O’Leary disse que não iria instalar o sistema de internet por satélite Starlink nos aviões da companhia. O motivo está relacionado com o custo e consumo adicional de combustível devido às antenas no exterior da fuselagem.

Musk respondeu no X, acusando o CEO de estar mal informado e chamando-lhe “idiota”. O’Leary devolveu o favor numa entrevista à rádio irlandesa Newstalk, dizendo que Musk “não percebe nada de aviões nem de aerodinâmica”.

Para lá do folclore, há contas concretas. O’Leary estima que o Starlink custaria entre 200 e 250 milhões de dólares por ano à Ryanair, entre instalação e custos operacionais adicionais. O responsável diz ainda que não daria para recuperar o investimento a cobrar aos passageiros: menos de 10% estaria disposto a pagar pelo serviço, segundo dados da Ryanair.

E as outras companhias aéreas?

Outras transportadoras estão a seguir o caminho oposto. A Delta e a JetBlue oferecem Wi-Fi gratuito em muitos voos e a American Airlines anunciou recentemente internet sem custos para membros do seu programa de fidelização.

Musk chegou a sugerir, também no X, que poderia comprar a Ryanair. O’Leary respondeu que investidores de fora da União Europeia não podem ter controlo maioritário, mas que o empresário seria bem-vindo como acionista minoritário. E agradeceu a publicidade extra.Em 2025, a Ryanair tornou-se a primeira companhia europeia a transportar 200 milhões de passageiros num único ano fiscal. Se parte disso veio de discussões online com bilionários, O’Leary não parece incomodado. Pelo contrário, tratou de meter o tema à venda, com desconto incluído.