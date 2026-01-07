Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As companhias aéreas já anunciaram alterações em várias rotas, aconselhando os passageiros a confirmarem os horários antes de se deslocarem para os aeroportos. Os serviços de assistência e limpeza das pistas foram reforçados, mas a intensidade das nevadas continua a condicionar o tráfego aéreo.

As autoridades aeroportuárias alertam para possíveis novos cancelamentos ou atrasos, recomendando aos viajantes que sigam as comunicações das companhias e estejam preparados para alterações de última hora nos voos.

Segundo a Agência Lusa, vários voos de ligação direta entre Portugal e estes aeroportos foram cancelados, afetando passageiros tanto no continente como nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e obrigando algumas companhias a reprogramar itinerários e oferecer alternativas aos viajantes.

