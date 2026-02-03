Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a CNE referiu que "na sequência das recentes intempéries, foi necessário ajustar alguns locais de voto em determinados concelhos ou freguesias, para garantir o normal funcionamento das mesas de voto", Assim, a CNE recomenda que "os eleitores confirmem o seu local de voto através do número 3838* ou em no site do Recenseamento".

"Apesar das previsões meteorológicas apontarem para alguma instabilidade nos próximos dias, estão a ser adotadas todas as medidas necessárias para assegurar a realização da votação na data prevista", referiu a CNE no comunicado.

