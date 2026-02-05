Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A linha de Cascais está a funcionar entre Algés e Paço de Arcos em via única e não há previsão do restabelecimento normal do trajeto.
De acordo com informações reveladas aos 24notícias, tal situação deve-se a um problema na linha na Cruz Quebrada, concretamente ao desabamento de uma linha, devido às condições meteorológicas.
Nos últimos dias têm sido vários os problemas a nível nacional nos caminhos ferroviários, primeiro devido à depressão Kristin e nas últimas horas à Leonardo.
