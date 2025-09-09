A reivindicação foi feita nas redes sociais.
Numa breve nota publicada nas redes sociais, o gabinete do primeiro-ministro israelita diz que a "ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação israelita totalmente independente. Israel iniciou-a, Israel dirigiu-a e Israel assume total responsabilidade".
A reivindicação surge horas depois de a aviação israelita ter confirmado uma ofensiva contra líderes do Hamas em Doha, numa operação que o governo do Qatar já classificou como uma “violação flagrante do direito internacional”.
