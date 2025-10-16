Nestlé reduz 16 mil empregos no mundo para baixar custos

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Grande parte dos layoffs, cerca de 12 mil, vão afetar os administrativos da empresa com o objetivo de ter mais "eficiência operacional", incluindo processos automáticos e a utilização de serviços partilhados, afirmou em comunicado, a empresa responsável por marcas como KitKat e Nesquik.

Os outros quatro mil postos serão eliminados na área de produção e na cadeia de abastecimento, como parte das medidas para melhorar a produtividade. O corte total de empregos representará quase 6% da força de trabalho da Nestlé, afirma a CNN.

"O mundo está a mudar e a Nestlé precisa mudar mais rapidamente", afirmou o novo CEO Philipp Navratil no comunicado. "Isso incluirá tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir o número de funcionários."

Não há nenhuma referência aos países onde a empresa que vai desde o KitKat à Nespresso pretende dispensar trabalhadores.

O anúncio surge num momento em que o avanço da inteligência artificial tem alimentado receios sobre possíveis perdas de empregos em vários setores. O diretor executivo da Anthropic, laboratório de Inteligência Artificial (IA) , alertou em maio à CNN que a IA poderia causar um aumento dramático no desemprego.

A Nestlé afirma no site que utiliza IA em várias funções, incluindo pesquisa e desenvolvimento. No último relatório anual, a empresa também afirmou que emprega automatização e análises avançadas em atividades promocionais, como trabalhos relacionados a descontos e expositores nas lojas.

As vendas orgânicas da empresa, uma medida do crescimento subjacente, aumentaram 4,3% no terceiro trimestre, informou também na quinta-feira, no comunicado. A Nestlé reiterou o seu compromisso de investir a médio prazo, apesar dos "riscos contínuos decorrentes das incertezas macroeconómicas e de consumo".

O maior mercado da Nestlé é a América do Norte. Os consumidores nos Estados Unidos tornaram-se pessimistas nos últimos meses, preocupados com a inflação, que pode piorar devido ao aumento das tarifas americanas. No entanto, os gastos dos consumidores têm-se mantido estáveis até agora.

Em Portugal, a Nestlé conta com mais de 2800 trabalhadores em Portugal, que estão divididos pelas duas fábricas, uma no Porto, outra em Avanca (Aveiro), onde tem, igualmente, um centro de distribuição. Está também presente em cinco delegações pelo país (Carnaxide, Loulé, Coimbra, Madeira e Porto).

As demissões planeadas aumentam a turbulência na empresa suíça após a demissão inesperada de seu ex-diretor executivo no início de setembro. Laurent Freixe foi demitido por não ter revelado um relacionamento amoroso com uma subordinada direta, o que violou o código de conduta empresarial da Nestlé.

