De acordo com a mesma publicação, as ações da gigante suíça da alimentação — dona de marcas como Nescafé, Cheerios, KitKat e Nespresso — abriram a sessão bolsista desta terça-feira a cair mais de 2,5%, refletindo a instabilidade que a empresa atravessa.

O sucessor de Freixe será Philipp Navratil, um executivo de longa data da Nestlé e ex-líder da marca Nespresso. Esta é já a segunda mudança de CEO em apenas um ano, depois da saída repentina de Mark Schneider em 2024. Em paralelo, o presidente do grupo, Paul Bulcke, anunciou que abandonará o cargo em 2026.

Em comunicado citado pela Sky News, Paul Bulcke, que liderou a investigação, sublinhou: “Esta foi uma decisão necessária. Os valores e a governação da Nestlé são a base sólida da nossa empresa. Agradeço a Laurent os seus anos de serviço”.

A empresa não divulgou mais detalhes sobre o relacionamento, nem informações adicionais sobre com quem Freixe teve este relacionamento.

Laurent Freixe integrava a Nestlé desde 1986 e desempenhou funções de liderança em várias regiões, incluindo a América Latina. Contudo, a sua nomeação não conseguiu travar a queda de valor das ações: nos últimos cinco anos, a Nestlé perdeu quase um terço da sua capitalização bolsista e, sob a sua liderança, registou uma queda adicional de 17%, desiludindo os investidores.