O acidente ocorreu no domingo e foi causado por condições meteorológicas adversas, avançou o chefe da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Iémen à BBC.

Até ao momento, 12 pessoas foram resgatadas com vida, mas dezenas continuam desaparecidas. A maioria das vítimas será de nacionalidade etíope, adiantou a OIM.

Segundo as autoridades locais, foi lançada uma operação de busca e salvamento de grande escala. Já foram encontrados diversos corpos ao longo de uma vasta extensão da costa.

De acordo com a OIM, o barco seguia por uma rota particularmente perigosa, frequentemente utilizada por redes de tráfico de seres humanos.

O representante da organização no país, Abdusattor Esoev, sublinhou a necessidade de reforçar as salvaguardas legais para os migrantes e apelou à criação de rotas legais e seguras de migração, de forma a evitar a exploração por contrabandistas.

O Iémen continua a ser uma das principais rotas de migração a partir do Corno de África — região que inclui a Somália, o Djibuti, a Etiópia e a Eritreia — para os países do Golfo, com milhares de pessoas a tentar a travessia todos os anos. Só em 2024, mais de 60 mil migrantes chegaram ao Iémen, apesar dos riscos.

A OIM classifica esta como "uma das rotas de migração mista mais movimentadas e perigosas" do mundo. Em março, dois barcos com mais de 180 migrantes naufragaram na costa do distrito de Dhubab, também devido ao mar agitado. Apenas dois tripulantes foram resgatados.

O relatório da OIM alerta ainda para a imprudência crescente dos traficantes, que lançam embarcações em condições extremamente perigosas para contornar as patrulhas no mar.

Na última década, mais de 3400 pessoas morreram ou desapareceram ao longo desta rota migratória, sendo que cerca de 1400 dessas mortes ocorreram por afogamento.

O Iémen continua mergulhado numa guerra civil que já dura há mais de dez anos. Desde 2014, grande parte do noroeste do país está sob controlo do grupo Houthi, apoiado pelo Irão, que afastou o governo reconhecido internacionalmente da capital, Sanaa.