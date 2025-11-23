Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Um relógio de bolso em ouro que pertenceu a um passageiro que perdeu a vida no desastre do Titanic foi vendido por 1,78 milhões de libras, estabelecendo um novo recorde para peças associadas ao histórico naufrágio, diz o The Guardian.

O objeto, um Jules Jurgensen de 18 quilates oferecido a Isidor Straus no seu 43.º aniversário, em 1888, tornou-se assim o artigo mais valioso de sempre relacionado com o navio que se afundou em 1912.

O leilão superou o recorde anterior, fixado no ano passado, quando outro relógio de bolso em ouro — nesse caso oferecido ao capitão de um dos navios que resgataram mais de 700 sobreviventes — alcançou 1,56 milhões de libras. A venda agora registada pela leiloeira Henry Aldridge & Son, em Devizes, Wiltshire, confirma o interesse contínuo nas histórias e nos objetos que sobreviveram, de forma literal ou simbólica, ao mais célebre naufrágio da era moderna.

Isidor Straus, nascido em 1845 numa família judaica em Otterberg, Baviera, emigrou com os pais para os Estados Unidos em 1854. Seria ali que construíra o seu percurso empresarial, tornando-se sócio da loja de departamentos Macy’s, um nome que ainda hoje marca a vida comercial de Nova Iorque. Em 1912, regressava da Europa com a mulher, Ida, quando embarcaram no Titanic como passageiros de primeira classe. Ambos estavam entre as mais de 1.500 vítimas que perderam a vida na madrugada trágica de 15 de abril.

Segundo registos da época, quando o navio começou a afundar, o casal ter-se-á dirigido aos botes salva-vidas, sendo-lhes oferecidos lugares devido à idade. Straus recusou embarcar antes de outros homens e Ida, por sua vez, recusou abandonar o marido. Os dois foram vistos pela última vez sentados lado a lado em cadeiras de convés, aguardando o inevitável. Este testemunho inspirou a cena que James Cameron viria a recriar no filme "Titanic", de 1997, onde o casal surge abraçado enquanto a água invade o camarote.

O relógio, mais tarde recuperado da área dos destroços e devolvido à família Straus, é agora um dos objetos de maior valor emocional e histórico ligados ao navio. Não foi, porém, o único destaque do leilão. De acordo com o jornal britânico, outras peças raras também foram arrematadas por valores significativos: uma carta escrita por Ida Straus em papel timbrado do Titanic, enviada enquanto estava a bordo, atingiu as 100 mil libras; uma lista de passageiros foi vendida por 104 mil libras; e uma medalha de ouro atribuída à tripulação do RMS Carpathia — o navio que resgatou centenas de sobreviventes — alcançou 86 mil libras. No total, o conjunto de artigos ligados ao Titanic somou 3 milhões de libras.

