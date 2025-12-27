Face ao mesmo período do ano anterior (18 a 26 de dezembro de 2024), a sinistralidade traduziu-se numa variação de -20,0% nas vítimas mortais, -15,0% nos feridos graves e -20,0% nos feridos leves, com redução de cerca de 5,0% no número total de acidentes.

As vítimas mortais registaram-se em acidentes nos distritos de Aveiro (2), Beja (1), Braga (1), Leiria (2), Lisboa (2), Porto (2) e Santarém (2). Nos restantes distritos, bem como nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, não se registaram vítimas mortais, cumprindo-se o objetivo de zero mortos.

Cerca de 40% das vítimas mortais registaram-se na Rede Municipal (5 vítimas mortais): 3 em arruamentos e 2 em Estradas Municipais. Por outro lado, aproximadamente 60% das vítimas mortais decorreram de acidentes na Rede Rodoviária Nacional (7 vítimas mortais): 5 em Estradas Nacionais e 2 em Itinerário Complementar.

Nos acidentes com vítimas mortais predominaram os despistes, que originaram 6 vítimas mortais (50% do total), e envolveram 5 veículos ligeiros e 1 motociclo. Houve ainda 4 colisões, que originaram 4 vítimas mortais e envolveram 6 veículos ligeiros, 2 motociclos e 1 veículo pesado, bem como 2 atropelamentos, que envolveram 1 veículo ligeiro e 1 veículo pesado e que originaram 2 vítimas mortais.

As 12 vítimas mortais tinham idades compreendidas entre 18 e 88 anos, sendo 10 do sexo masculino e 2 do sexo feminino.

Mais de 700 mil veículos fiscalizados

No âmbito desta Campanha as Forças de Segurança (GNR e PSP) fiscalizaram presencialmente 78.666 veículos e condutores (menos 23.653 do que em igual período de 2024).

Relativamente à velocidade, foram controlados 624.363 veículos pelas Forças de Segurança (GNR e PSP).

Do total dos veículos fiscalizados/controlados, foram registadas 13.235 infrações, distribuídas conforme quadro abaixo, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de condutores/veículos fiscalizados) de 1,9 %.

Prevenção: 142 locais estratégicos

A ANEPC desenvolve, no período da Operação Natal e Ano Novo 2025/2026, um dispositivo especial de prevenção e resposta operacional, em que serão empenhados diariamente 867 bombeiros e 256 veículos.

Na sequência da análise dos pontos de maior sinistralidade, foram identificados 142 locais estratégicos para a pré-localização de meios, reforçando a capacidade de intervenção rápida. Assim, no período da Operação Natal serão mobilizados, no total, 5.202 bombeiros e 1.536 veículos, assegurando uma resposta eficaz às exigências operacionais deste período festivo.