Na ficção em língua portuguesa, surgem duas novas vozes. Em "Telhados de Vidro", Rute Lourenço acompanha a vida de uma atriz de sucesso marcada por uma relação de violência doméstica, enquanto André Neves Braga estreia-se no romance com "Sem Perdão", um thriller que mostra como uma noite de celebração pode transformar-se num confronto decisivo. Rui Zink regressa com "Olga Salva o Mundo", romance que cruza investigação policial, linchamentos públicos e desinformação, questionando a justiça popular num contexto dominado pela inteligência artificial. Já "As Rosas de Barbacena", de Alberto S. Santos, conduz os leitores numa viagem à cidade-manicómio de Minas Gerais, no Brasil, numa narrativa de ficção histórica.

A literatura internacional ocupa também um lugar de destaque. Da produção hispânica chegam "Morir en la Arena", de Leonardo Padura, centrado nos traumas da guerra, e "Animais Difíceis", de Rosa Montero, que reflete sobre os riscos da inteligência artificial. A coleção Escrever é Traduzir recupera "Gigi", de Colette, na tradução de José Saramago. Entre outras novidades, destacam-se "Des diables et des saints", de Jean-Baptiste Andrea, vencedor do Prémio Goncourt 2023, "A Oferenda do Pescador", de Julia R. Kelly, e "Os Nomes", romance de estreia de Florence Knapp sobre identidade, trauma e legado familiar.

No campo dos clássicos, a Livros do Brasil reforça o seu catálogo com novas edições de Thomas Mann. "A Montanha Mágica" regressa às livrarias em janeiro, ao mesmo tempo que é publicada, pela primeira vez de forma independente, a novela "Desordem e Primeira Paixão". "Os Buddenbrook" chega em março. Ainda na literatura contemporânea, surgem "O Uso da Fotografia", da Nobel Annie Ernaux, "As Noites Frias da Infância", da autora turca Tezer Özlü, e "Debaixo de Água", estreia de Tara Menon inspirada no tsunami de 2004.

A não ficção aborda temas históricos, políticos e científicos. Entre os lançamentos estão "Henrique, o Navegador", de Erika Fatland, "Gente como Nós", de Miguel Herdade, sobre desigualdade social e educação, e ensaios dedicados ao panorama político global, como "Como sobreviver ao Trumpismo?", "As Novas Armas da Guerra" e "We Need to Talk About Xi", de Michael Dillon. Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia, partilha a sua experiência de liderança em "Esperança em Ação", enquanto obras como "O Cérebro em Evolução", de Paul Goldsmith, e "Emagrecer com Ciência", de António Pedro Mendes, exploram o conhecimento científico aplicado ao quotidiano.

A chancela Albatroz aposta em livros de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, com títulos como "Estás zangado comigo?", de Meg Josephson, "90 Minutos no Céu", de Don Piper, e "O Poder da Autoestima", de Patrícia Gonçalves.

Na poesia e na literatura de autor, a Assírio & Alvim reúne estreantes e nomes consagrados. Entre os destaques estão "Física Espiritual", antologia de Rui Lage, "Poesia", de José Alberto Oliveira, e novas publicações de Bernardo Maria Salgado e Ana Isabel Mouta. Chegam ainda ao público português a poesia completa de Georg Trakl e os "Diários de Viagem" de Matsuo Bashô.

A oferta para leitores mais jovens inclui o segundo volume da série Criaturas Impossíveis, de Katherine Rundell, "Criaturas Impossíveis: O Rei Envenenado", além de novas coleções como "Os Walkers", de Maria Inês Almeida, e "O Gangue dos Cavaleiros", de Sofia Pereira.

