Os incidentes ocorrera um dia depois de Delcy Rodríguez ter tomado posse como presidente interina da Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos.

Durante a noite, vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram homens armados nas ruas de Caracas, enquanto se ouvem sons que aparentam ser tiros. Pelo menos um desses vídeos, feito junto ao Palácio de Miraflores, permite escutar disparos, embora não seja possível determinar de imediato a sua origem ou motivação.

Outro vídeo, realizado numa praça situada a cerca de 650 metros do palácio presidencial, regista um momento de confusão em que se ouve uma pessoa perguntar em “O que aconteceu?”. Um homem que aparenta ser um agente de segurança responde: “Drones, drones”.

Este registo levanta a possibilidade de que os disparos tenham sido efetuados em resposta a um avistamento de drones na zona, embora essa versão não tenha sido confirmada.