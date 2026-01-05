Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 3 584 acidentes rodoviários, resultando em 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves. Foram fiscalizados 145 223 condutores, dos quais 1 448 apresentaram excesso de álcool, 741 detidos com taxa igual ou superior a 1,2 g/l, e 262 pessoas detidas por conduzir sem habilitação legal.

Entre as 19 778 infrações detetadas destacam-se 3 081 por excesso de velocidade, 707 por condução sob efeito do álcool, 506 por não utilização do cinto ou sistema de retenção para crianças, 478 por uso indevido do telemóvel, 2 931 por falta de inspeção periódica e 828 por ausência de seguro obrigatório.

No âmbito da criminalidade geral, a GNR efetuou 78 detenções por tráfico de estupefacientes, 44 por posse ilegal de armas ou armas proibidas e 32 por furto ou roubo.

Quanto à prevenção e sensibilização, foram realizadas 1 736 ações de comércio seguro, envolvendo 7 890 comerciantes, e efetuadas 6 317 visitas a idosos para prevenção criminal e policiamento comunitário.

A operação teve como principais objetivos a redução da sinistralidade rodoviária, através da fiscalização nos locais de maior fluxo durante o Natal e Ano Novo, e a diminuição da criminalidade geral, reforçando o policiamento de proximidade junto das populações mais vulneráveis.

