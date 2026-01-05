Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo dados divulgados esta segunda-feira, a operação resultou em 78 detenções por tráfico de droga, 44 por posse ilegal de armas e 32 por furto e roubo. No âmbito da prevenção, foram realizadas 1 736 ações de sensibilização no comércio, envolvendo quase 7 900 comerciantes, e 6 317 visitas a idosos, enquadradas no policiamento comunitário.

Na fiscalização rodoviária, 145 223 condutores foram controlados, com 1 448 a conduzir sob efeito de álcool, sendo 741 detidos por taxas iguais ou superiores a 1,2 g/l. Outros 262 condutores foram detidos por não possuírem carta de condução. Entre as quase 20 mil infrações registadas, destacam-se 3 081 por excesso de velocidade, 707 por conduzir sob efeito de álcool e 478 por uso indevido do telemóvel.

Em termos de sinistralidade, a GNR contabilizou 3 584 acidentes, que resultaram em 28 vítimas mortais, 91 feridos graves e 926 feridos leves. Comparativamente com o período homólogo de 2024/2025, registou-se um ligeiro aumento em acidentes e vítimas mortais, passando de 3 234 acidentes e 20 mortes.

A operação teve como principais objetivos a redução da criminalidade através de patrulhamento e ações de sensibilização, especialmente junto de populações vulneráveis, e a diminuição da sinistralidade rodoviária, com foco em locais de maior circulação durante o Natal e o Ano Novo.

