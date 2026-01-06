Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu com a cabeça no móvel. Como o quarto está fechado, só recebeu assistência quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico, a aguardar para saber como foram os primeiros socorros”, disse Michelle Bolsonaro, revela o jornal Gazeta do Povo.

O médico de Jair Bolsonaro, Claudio Birolini, afirmou à CNN Brasil que o ex-presidente está bem, mas passará por uma avaliação mais detalhada. Em declarações à Gazeta do Povo, Claudio Birolini acrescentou que Bolsonaro conversa normalmente e que a equipa médica está a avaliar se será necessário transferi-lo para o hospital para exames complementares.

