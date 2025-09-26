Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Não tenho medo. O medo é a arma dos tiranos. A minha família e eu sabemos há anos que há um preço a pagar por se opor a Donald Trump. Não viveremos de joelhos, e vocês também não deveriam fazê-lo”, declarou James Comey num vídeo publicado no Instagram. “Sou inocente. Então, vemo-nos no julgamento e mantenham a fé”, acrescentou.

A acusação decorre de um depoimento prestado ao Comité Judiciário do Senado em setembro de 2020, sobre a investigação do FBI às ligações entre a campanha presidencial de Trump em 2016 e a Rússia. O processo foi apresentado pouco antes do prazo legal de prescrição a 30 de setembro.

Donald Trump saudou imediatamente a acusação, classificando Comey como “um dos piores seres humanos a que este país já foi exposto” e afirmando que o ex-responsável do FBI “está prestes a ser responsabilizado pelos seus crimes contra a Nação”.

O Departamento de Justiça, em comunicado, indicou que as acusações envolvem “infrações graves relacionadas com a divulgação de informações sensíveis”. A procuradora-geral, Pam Bondi, sublinhou na rede social X que “ninguém está acima da lei” e destacou o compromisso do Departamento em responsabilizar quem “abusa de posições de poder para enganar o povo americano”.

A acusação surge num contexto de pressões públicas exercidas por Trump sobre procuradores federais para processar adversários políticos, incluindo a nomeação de Lindsey Halligan, antiga advogada pessoal do Presidente, para o cargo de procuradora no Distrito Leste da Virgínia. Halligan apresentou o caso a um grande júri esta semana, no seguimento das instruções de Trump.

