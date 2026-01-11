Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os especialistas ouvidos pela Lusa, os algoritmos não só moldam a comunicação dos políticos, como também contribuem para amplificar populismos, polarizar discursos e radicalizar opiniões.

O analista político André Pereira explica que o algoritmo funciona hoje quase como um espaço institucional, com capacidade para influenciar diretamente a construção de mensagens, determinar o perfil do político e condicionar a sua presença no espaço público, mediático e digital. Esta influência é crescente e relevante nas campanhas eleitorais atuais.

O cientista político Vicente Valentim, cientista político e professor na IE University, acrescenta que o surgimento das redes sociais mudou radicalmente a forma como os políticos comunicam com os eleitores, levando-os a dar mais ênfase a mensagens de forte carga emocional, como medo e tristeza. Este fenómeno é particularmente evidente em partidos populistas, cujas mensagens nas redes sociais são desenhadas para gerar respostas emocionais intensas.

Quanto ao efeito dos algoritmos sobre os resultados eleitorais, Valentim nota que, apesar de as redes sociais terem mudado significativamente a forma das campanhas, os estudos indicam que os impactos diretos nos resultados são geralmente modestos, já que campanhas eleitorais, de forma geral, tendem a ter efeitos limitados mesmo fora das redes sociais.

Por outro lado, Susana Salgado salienta que os algoritmos podem influenciar decisivamente o ambiente das campanhas, incluindo a escolha de temas, a polarização da opinião pública e o clima de apoio a determinados candidatos. Há estudos que demonstram que, em certas situações, os algoritmos são manipulados para favorecer ideias específicas ou candidatos, alterando a perceção pública de forma intencional.

Em suma, os especialistas concordam que a evolução tecnológica e o papel crescente dos algoritmos nas redes sociais representam um desafio para a democracia, enquanto a legislação eleitoral ainda não contempla adequadamente estes fatores.

