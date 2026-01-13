Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país foi alvo durante a noite de uma ofensiva russa composta por “quase 300 drones de ataque” e 25 mísseis, que atingiram sobretudo a infraestrutura energética do país, já gravemente afetada por cortes de eletricidade e de aquecimento num inverno rigoroso.

Segundo Zelensky, os ataques provocaram “destruição extensa de infraestruturas residenciais e civis” em várias cidades, incluindo a capital, Kiev, assim como Dnipro, Kharkiv e Donetsk. O líder ucraniano sublinhou que “centenas de milhares de lares” na região de Kiev continuam sem energia, enfrentando temperaturas que chegaram aos -12ºC durante a manhã.

Fotografias divulgadas pelos media locais mostram bombeiros a combater incêndios em edifícios destruídos pelos ataques em Kharkiv e Kiev, ilustrando a dimensão da destruição causada pelos mísseis e drones russos. Zelensky frisou que, apesar da ofensiva, “onde quer que a Rússia tente destruir, os ucranianos apoiam-se uns aos outros, e a resiliência interna é o que mais importa neste momento”.

O presidente ucraniano denunciou também um ataque sem qualquer propósito militar específico a um terminal postal em Korotych, na região de Kharkiv, que resultou na morte de quatro pessoas.

Zelensky salientou que espera uma aceleração das entregas de equipamentos já acordadas com os Estados Unidos e a Europa, sublinhando que “a Rússia tem de aprender que o frio não ajudará a vencer a guerra”. O líder ucraniano agradeceu ainda a todos os que têm prestado apoio humanitário e militar, destacando a importância da solidariedade externa neste momento crítico.

A ofensiva russa surge num contexto de condições climatéricas adversas na Europa Central e Oriental, que têm causado perturbações em diversos aeroportos. Budapeste, Bratislava, Praga e Viena registaram atrasos e encerramentos temporários devido a gelo negro e acumulação de gelo nas pistas, com atrasos de até duas horas em chegadas e partidas, segundo dados da FlightRadar24.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.