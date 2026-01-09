Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estudo, realizado junto de 323 jovens entre os 18 e os 24 anos, mostra que 67,2% consideram a informação política digital essencial para o seu envolvimento cívico. No entanto, apenas 27,6% confiam na informação que circula nas plataformas digitais, revelando um fosso crescente entre exposição e credibilidade.

A perceção de desinformação é generalizada, sendo que 58,5% reconhecem que as redes contribuem para a disseminação de conteúdo pouco credível. Apesar disso, a maioria mantém uma atitude crítica e informada, distinguindo entre a mera exposição à comunicação política e o verdadeiro envolvimento cívico.

Outro ponto relevante é a clareza da comunicação dos programas eleitorais, onde apenas 35% dos jovens consideram que os partidos apresentam os seus programas de forma compreensível. Entre este grupo, verifica-se um aumento significativo da confiança na informação política, demonstrando que mensagens bem estruturadas têm impacto direto na participação.

A transparência surge como outro fator decisivo, pois mais de metade dos jovens (51,1%) considera que a comunicação política digital aumenta a transparência, e essa perceção está fortemente associada a níveis mais elevados de participação e interesse político. O estudo revela que 88,9% dos jovens inquiridos afirmam ter votado nas últimas eleições legislativas, contrariando a ideia de apatia juvenil.

"Num contexto de aproximação das eleições presidenciais, o principal risco para candidatos e partidos não é a ausência nas redes sociais, mas uma presença pouco esclarecedora. Estratégias centradas apenas no volume de conteúdos ou na multiplicação de plataformas tendem a ter efeitos limitados junto de um eleitorado jovem atento e exigente", sublinha Catarina Domingos, professora do IPAM e uma das autoras do estudo.

O estudo analisou os anos eleitorais de 2024 e 2025, permitindo captar as perceções dos jovens em contextos reais de campanha, e evidencia uma tendência clara, nomeadamente que para mobilizar o eleitorado jovem, não basta estar online, é essencial comunicar com clareza, consistência e transparência.