Ao longo do ano, foram registadas 3.640 empresas insolventes, menos 71 do que em 2024. Apesar de dezembro ter apresentado um aumento de 0,3% nas insolvências face ao mesmo mês do ano anterior, o total acumulado evidencia um recuo global.

Por tipologia, verificou-se um aumento de 3,4% nas declarações de insolvência voluntária — apresentadas pelas próprias empresas — e uma redução de 2% nas insolvências requeridas por terceiros. O encerramento com plano de insolvência também diminuiu, com menos seis empresas (-11%). No total, 2.014 empresas foram efetivamente declaradas insolventes, menos 80 do que em 2024.

Os distritos do Porto e de Lisboa concentraram o maior número de insolvências, com 882 e 876 empresas, respetivamente. No Porto registou-se uma redução de 1,9%, enquanto Lisboa teve um aumento de 4,4%. Os maiores crescimentos ocorreram nos distritos da Horta (+50%), Castelo Branco (+24%), Leiria (+18%) e Faro (+13%). Por outro lado, Beja (-50%), Ponta Delgada (-28%) e Viseu (-24%) lideraram as quedas.

No plano setorial, Telecomunicações (+125%), Agricultura, Caça e Pesca (+39%) e Transportes (+28%) registaram os maiores aumentos nas insolvências. Os setores da Eletricidade, Gás e Água (-36%) e da Indústria Transformadora (-12%) apresentaram os maiores recuos.

Em sentido contrário, a criação de empresas manteve a tendência positiva. Foram constituídas 52.617 novas empresas em 2025, mais 2.448 do que em 2024. Lisboa liderou com 16.360 constituições (+3,9%), seguida do Porto, com 9.101 novas empresas (+6,5%).

Os distritos com maior crescimento na criação de empresas foram Viseu (+19%), Ponta Delgada (+14%), Leiria (+13%) e Vila Real (+13%), enquanto a Horta registou a maior queda (-15%). Por setores, Agricultura, Caça e Pesca e Construção e Obras Públicas lideraram os aumentos (+20% cada), ao passo que Transportes e Telecomunicações registaram os maiores recuos (-21% cada).

