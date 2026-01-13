Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a previsão do IPMA, o céu deverá manter-se muito nublado durante a manhã, com uma diminuição gradual da nebulosidade a partir do meio da tarde, sobretudo do litoral para o interior. A chuva será mais frequente no Norte e Centro, passando gradualmente a regime de aguaceiros, que poderão ser localmente intensos, ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada.

Na Serra da Estrela, está prevista queda de neve nos pontos mais altos, com a cota a descer gradualmente até aos 1400 metros. As temperaturas mínimas deverão registar uma ligeira descida nas regiões Norte e Centro.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, intensificando-se no litoral oeste e nas terras altas até ao início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 75 km/h no Minho e Douro Litoral e até 90 km/h nas zonas montanhosas. A partir da tarde, o vento deverá rodar para oeste e enfraquecer.

Na Grande Lisboa, o dia será marcado por céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte, passando a aguaceiros que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada. O vento será mais intenso na faixa costeira, com rajadas até 70 km/h junto ao Cabo da Roca durante a manhã.

Já no Grande Porto, a chuva poderá ser localmente intensa, com possibilidade de trovoada e granizo. O vento soprará moderado a forte no litoral até ao início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 75 km/h, registando-se também uma pequena descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 2,5 a 3,5 metros, passando a oeste/noroeste a partir do final da tarde. Na costa sul, as ondas poderão atingir os 2,5 metros a partir da manhã. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 14ºC e os 16ºC.

