Segundo dados do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço (NECF) do Porto, coordenado pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), foram realizadas 517 operações policiais, fiscalizando 5.394 cidadãos estrangeiros.

Destas ações resultaram 53 detenções por permanência irregular em território nacional; 10 detenções por outros crimes, incluindo falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade; 106 notificações para abandono voluntário do território nacional; identificação de 233 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS) e 167 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.

Além disso, foram identificados 56 alojamentos ilegais, habitados por cerca de 900 cidadãos estrangeiros, que apresentavam irregularidades como sobrelotação, condições precárias de higiene e segurança, presença de pragas e ausência de contratos de arrendamento.

A PSP reforçou que estas operações não visam apenas a repressão da imigração irregular, mas também a prevenção de crimes relacionados, como tráfico de seres humanos, e a deteção de situações de vulnerabilidade social, muitas vezes associadas a más condições habitacionais e dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal.

