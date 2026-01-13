Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incêndio deflagrou, cerca das 22h45, na lavandaria de um lar de idosos em Santo Tirso, provocando alarme entre residentes e funcionários. De acordo com as informações divulgadas pela CNN, as chamas tiveram origem nesta área específica da instituição, levando à ativação imediata dos meios de socorro e à retirada preventiva de todos os utentes presentes no edifício.

O incidente resultou em dois feridos ligeiros, ambos por inalação de fumos, que receberam assistência médica no local, sem necessidade de transporte para hospital. Não foram registados ferimentos graves.

Para garantir a segurança de todos, os utentes foram temporariamente realojados no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. Ali permanecem sob acompanhamento contínuo das autoridades e dos serviços de apoio social.

Os bombeiros conseguiram controlar rapidamente as chamas, evitando que o fogo se propagasse a outras áreas do lar. Ainda não foram confirmadas as causas do incêndio.

