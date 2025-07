Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A compostagem doméstica é apresentada pelo município como um instrumento essencial na redução dos resíduos indiferenciados, sendo que os biorresíduos — como restos alimentares e resíduos verdes — representam cerca de 40% do total deste tipo de resíduos. Com esta segunda edição da campanha, o total de compostores distribuídos pelo Município de Ílhavo eleva-se agora a 450 unidades.

Destinada exclusivamente a residentes em moradias com terreno adequado, a campanha permitiu a entrega gratuita de compostores com capacidade de 300 litros e base de 60x60 cm, exigindo instalação direta no solo. Os equipamentos foram distribuídos de forma equilibrada pelas quatro freguesias do concelho: 12 unidades na Gafanha do Carmo, 45 na Gafanha da Encarnação, 84 na Gafanha da Nazaré e 107 na Freguesia de São Salvador.

As sessões de entrega dos compostores serão complementadas com uma formação teórico-prática sobre compostagem doméstica, orientada para o esclarecimento dos participantes relativamente à separação adequada de resíduos, ao processo de compostagem, às suas vantagens e às boas práticas necessárias para garantir um composto final de qualidade.

Esta medida integra a estratégia ambiental do município, que visa a diminuição da quantidade de resíduos enviados para aterro. Para além da compostagem doméstica, a autarquia está a apostar no alargamento da rede de ecopontos e em campanhas contínuas de sensibilização para uma correta gestão de resíduos.

A participação ativa da comunidade é considerada fundamental não apenas para a proteção ambiental, mas também para a redução de custos individuais, uma vez que a produção de resíduos indiferenciados tem impacto direto na taxa aplicada ao consumo de água.