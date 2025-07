Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A prova principal, com um percurso de 10 quilómetros em asfalto totalmente plano entre a Costa Nova e a Vagueira, começa às 19h00 e está homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, integrando a agenda oficial da World Athletics. Antes, às 18h30, tem início a caminhada de 5,5 quilómetros, com partida na Praia da Vagueira em direção à Costa Nova, e, em simultâneo, a Corrida dos Mais Pequenos, destinada a crianças e jovens dos 4 aos 13 anos, num percurso de 500 metros.

A atleta Carla Martinho, uma das mais destacadas corredoras nacionais em provas de estrada, regressa como madrinha do evento, que promete animar a Costa Nova do Prado com centenas de participantes e espectadores.

O secretariado funcionará no relvado junto ao Mercado da Costa Nova, na sexta-feira, 4 de julho, das 17h00 às 20h00, e no sábado, dia da prova, das 10h30 às 18h00, para entrega de dorsais e informações. Estarão disponíveis chuveiros e sanitários em contentores junto à tenda do Festival da Sardinha, além de wc públicos na Rua Quinta do Cravo (junto ao apoio de praia "Bronze") e na Avenida José Estevão (junto ao Posto de Turismo).

Devido à realização do evento, o trânsito será cortado este sábado, entre as 16h00 e as 21h30, no troço entre a rotunda do Posto de Turismo da Costa Nova e a rotunda de entrada na Praia da Vagueira, junto à pá eólica. A Câmara recomenda como alternativa os acessos pela Gafanha da Encarnação e Vista Alegre. Já o estacionamento na zona do Mercado da Costa Nova estará interdito a partir da meia-noite de sexta-feira até às 21h30 de sábado.

O programa desportivo prossegue no domingo, 6 de julho, com a Travessia da Ria e o Aquatlo, também com inscrições esgotadas. A partir das 13h06, os atletas vão nadar cerca de 750 metros, atravessando a ria entre a Gafanha da Encarnação e a Costa Nova do Prado, seguindo-se uma corrida de 800 metros no caso dos participantes no Aquatlo.