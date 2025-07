Segundo o Bangkok Post o caso acabou por ser descoberto apenas após o desaparecimento de um abade de um templo budista, num dos templos na cidade tailandesa.

Wilawan Emsawat, a mulher de 35 anos, alegou estar grávida do abade e exigiu-lhe o pagamento de uma pensão de alimentos no valor de sete milhões de baths (cerca de 183 mil euros). De acordo com as autoridades, Wilawan terá mantido relações sexuais com pelo menos nove monges budistas ao longo dos últimos três anos. Registos em fotografias e vídeos eram a base para a extorsão.

No total, estima-se que a mulher terá conseguido arrecadar cerca de dez milhões de euros, sempre através de pagamentos exigidos em troca do silêncio dos monges.

Segundo a mesma publicação, o Conselho Supremo do Sangha vai criar um comité especial para rever os regulamentos que regem o comportamento dos monges.