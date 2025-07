No dia 14 de julho, pelas 16h30, quatro mulheres, com idades entre os 27 e os 36 anos, foram detidas na Rua Augusta, em plena Baixa Pombalina, após terem furtado os bens pessoais de uma turista americana. As suspeitas, que estavam sob vigilância policial desde a sua chegada a Lisboa, atuavam de forma coordenada: seguiam turistas desprevenidos e, de forma discreta, subtraíam-lhes os pertences.

Na ocasião, a vítima foi abordada enquanto passeava pela zona, tendo-lhe sido furtada a bolsa do interior da mochila. No seu interior estavam uma carteira de marca Louis Vuitton, 500 euros, 458 dólares americanos, cartões de crédito e documentos pessoais. Graças à pronta intervenção da autoridade, todos os bens foram recuperados e devolvidos à legítima proprietária.

No dia seguinte, 15 de julho, pelas 12h40, a mesma equipa policial deteve outras duas mulheres, de 27 e 33 anos, por tentativa de roubo na zona de Belém. As suspeitas, já referenciadas desde 2018 por práticas semelhantes, foram intercetadas na Praça do Império após terem seguido vários grupos de turistas e tentado roubar os pertences de uma turista de aparência asiática, que caminhava com o marido no túnel de acesso ao Padrão dos Descobrimentos.

Uma das suspeitas abriu a mala da vítima e remexeu no seu interior, enquanto a cúmplice procurava dissimular a ação. A vítima apercebeu-se da tentativa de furto e reagiu, momento em que foi alvo de um esticão na mala, que a desequilibrou. A intervenção do marido impediu que o crime se concretizasse. No interior da mala estavam uma carteira com documentos (avaliada em 60 euros), 210 euros em numerário e um telemóvel iPhone 15 Pro Max, com um valor estimado de 1200 euros.

As duas mulheres foram detidas no local, com base nos factos presenciados pelas autoridades e na vontade da vítima em apresentar queixa. Todas as detidas foram conduzidas às salas de retenção da PSP e notificadas para comparecer posteriormente perante a autoridade judiciária competente, a fim de lhes ser aplicada a respetiva medida de coação.

A PSP sublinha que continuará a reforçar o patrulhamento e a vigilância em zonas turísticas, especialmente no verão, com o objetivo de prevenir e combater este tipo de criminalidade que afeta a segurança dos visitantes e a imagem da cidade de Lisboa.