O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu este domingo o cardeal Pietro Parolin, número dois do Vaticano, com quem abordou os conflitos “que atormentam o mundo” e a “necessidade urgente de trilhar caminhos da paz”.

Numa publicação na rede social X, acompanhada de uma fotografia na residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro diz ter recebido este domingo o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, que se encontra em Portugal para “celebrar o jubileu das autoridades”.

O chefe do executivo português diz ter agradecido a Parolin as condolências pelas vítimas do acidente no Elevador da Glória, local onde o cardeal esteve no sábado.

“Abordámos as relações de Portugal com a Santa Sé. Trocámos impressões sobre os conflitos que atormentam o mundo e sobre a necessidade urgente de trilhar os caminhos da paz”, é acrescentado na publicação.

