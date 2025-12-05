Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A entidade máxima do futebol mundial anunciou em novembro que este ano será lançado o Prêmio FIFA da Paz – uma nova homenagem anual concedida a alguém que, segundo a FIFA , tenha tomado “medidas excecionais e extraordinárias pela paz e, ao fazê-lo, unido pessoas em todo o mundo”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu, esta sexta-feira, o Prémio da Paz da FIFA.

Donald Trump, recebeu o inédito Prémio da Paz da FIFA e subiu ao palco, onde recolheu não só uma medalha, como um certificado, das mãos de Gianni Infantino.

"Muito obrigado. É uma das maiores honras da minha vida. Não tenho palavras. Salvámos milhões e milhões de pessoas. Já tinham morrido 10 milhões, estávamos a caminho de outras 10. É uma honra estar aqui com Gianni Infantino, que já conheço há imenso tempo (...) Quero agradecer à minha mulher Melania. Vamos ter um grande evento. Nunca vi nada assim. Uma palavra para o Canadá e para o México, com uma coordenação extraordinária. O mundo está agora mais seguro. Vamos manter os Estados Unidos da América neste rumo. É uma honra", disse Trump.

A FIFA afirma que o prémio é entregue em nome de mais de 5 mil milhões de fãs de futebol em todo o mundo.

Por que os grupos de direitos humanos estão preocupados?

Diversos grupos de direitos humanos estão preocupados com o fato de Infantino estar a aproximar-se de Trump em detrimento da neutralidade política.

O grupo de defesa FairSquare disse à CNN Sports que a introdução do prémio "é apenas o exemplo mais recente de grave má gestão na FIFA e mais uma prova de que a organização precisa urgentemente de uma reforma".

O diretor da FairSquare, Nick McGeehan, acrescentou: "A decisão de Gianni Infantino de associar a FIFA ao projeto MAGA de Trump pode fazer sentido comercial a curto prazo para a FIFA, mas é obviamente muito prejudicial à integridade e à reputação do futebol."

Numa conferência de imprensa na quarta-feira, Minky Worden, diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch (HRW), disse que a sua organização entrou em contacto com a FIFA para entender melhor o processo de decisão do prémio.

“Não temos uma resposta, o que pode levar à conclusão de que não houve processo, não houve outros indicados, não houve avaliação”, disse.

