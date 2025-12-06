Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rússia rescindiu três acordos de cooperação na área da defesa com Portugal, Canadá e França, assinados entre 1989 e 2000. A decisão foi formalizada num decreto emitido pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, segundo a agência TASS.

O tratado com Portugal, datado de agosto de 2000, e os pactos com o Canadá e França foram considerados pelo Governo russo como já sem relevância estratégica no contexto atual. Moscovo determinou ainda que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve notificar oficialmente os três países, concluindo o processo diplomático de encerramento.

A decisão surge num período de crescente distanciamento entre a Rússia e o Ocidente. Em julho, Moscovo já tinha cancelado um acordo técnico-militar com a Alemanha, acusando Berlim de adotar uma postura “hostil”. O anúncio coincide também com tensões acrescidas devido aos ativos russos congelados na União Europeia, cuja utilização para apoiar a Ucrânia motivou novos avisos por parte do Kremlin.